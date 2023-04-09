Назначена дата суда над Джоном Картером, подозреваемым в убийстве Кейтилин Маркхэм

"Это был огромный и очень тяжелый период моей жизни на протяжении 12 лет", - сказал Дэвид Маркхэм в интервью ABC News. "Облегчение, которое, я думаю, я почувствую, будет таким желанным и благодарным".



Картер, которой сейчас 35 лет, заявила об исчезновении Кейтилин в полицию Огайо в 2011 году. Ее останки были найдены в сельской местности Индианы два года спустя. Ожидается, что суд над Картер начнется следующим летом, а дата начала процесса назначена на 24 июня 2024 года.

В интервью, данном через несколько дней после ее исчезновения, Картер сказал филиалу ABC Cincinnati WCPO, что надеется снова увидеть Кейтилин. "Я в ужасе, я в полном ужасе", - сказал он тогда. "Я просто хочу найти Кейтилин и отпраздновать с ней ее день рождения".



Прокурор округа Батлер Майкл Гмозер включил в судебные документы напечатанное на машинке стихотворение, которое, по словам его офиса, было найдено в доме Картера "В глубине души я люблю ее. Ты хочешь ее убить", - говорилось в тексте. "Но я люблю ее. Она должна умереть. Я не могу убить ее. Можешь. Нет. Да".

Гмозер и его команда взялись за это "холодное" дело два года назад и сказали, что им удалось собрать достаточно информации через интервью и документы, чтобы привести к аресту Картера.