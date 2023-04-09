Грамотное применение мочевины для обработки виноградника

Мочевина (она же карбамид или диаэтиламид угольной кислоты) – универсальное минеральное удобрение, использующееся для подкормки любых плодовых и декоративных садовых культур корневым и внекорневым способом. Для винограда оно тоже подходит.

Мочевина считается «моноудобрением», содержит около 46% азота в амидной форме. Такая подкормка успешно «усваивается» виноградом. Попадая в грунт, вещество сначала преобразуется в аммоний, затем в нитрат, в процессе немного снижая концентрацию основного ингредиента. Соответственно, при соблюдении дозировки, отсутствует риск «обжечь» корни.

Выбираем идеальные сроки внесения:

Первую подкормку провожу уже в начале весны, как только ночная температура установится на стабильной отметке в пять градусов тепла. Подкармливать виноград я начинаю только со второго года жизни лозы. Молодые растения могут обойтись без подкормки, тем более если вы добавляли удобрения в лунки при посадке.

Повторяю подкормку ближе к середине мая. В это время вношу состав уже не только под корень, но и применяю для опрыскивания по лозе.

Осенью приступаю к обработкам, как только закончу сбор урожая. В это время я сочетаю подкормку с профилактикой болезней грибковой природы. Для этого ввожу в состав один из фунгицидных препаратов.

На этапе плодоношения подкормка не нужна

Не стоит применять состав на этапе созревания урожая. Для здоровья подкормка не опасна, но урожай станет более мелким и не таким вкусным.

Готовим раствор по правилам:

Концентрацию рабочего состава я выбираю, исходя из целей применения. Для корневой подкормки я использую трехпроцентный раствор. Для опрыскивания по лозе достаточно однопроцентного. Для осенней обработки процент снова возрастает. Необходимо готовить минимум шестипроцентный раствор.

Теперь само приготовление:

Беру литр отстоянной воды и засыпаю расчетное количество мочевины.

Состав перемешиваю до полного растворения.

Беру ведро объемом десять литров, выливаю туда концентрат, а остальной объем доливаю чистой водой.