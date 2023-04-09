Лучшие удобрения для пышного укропа

Многие из тех, кто делает попытку получить хороший урожай укропа, терпят неудачу.

Причин тому может быть несколько:

Для хорошего роста укропа очень важно состояние почвы, на котором он будет произрастать.

Лучше всего, если это будет супесь или легкий суглинок.

Достичь такого состава почвы можно внесением крупнозернистого песка или торфа низинного.

У растения длинный корень, поэтому питательный слой почвы должен быть не менее 30 см.

Укроп не любит кислых почв. Оптимальный уровень рН должен составлять от 6 до 7,5.

Кислую почву можно нейтрализовать с помощью мелко размолотой яичной скорлупы, т.к и присутствие золы укропу тоже не по нраву.

Не любит укроп и загущённости.

Если посевы слишком частые, нужно провести их прореживание до 2-х см между растениями.

Лучше высаживать укроп на солнечном месте.

Полив производить только тёплой водой.

Какие удобрения выбрать?

Как и для других культур, мы можем применять для укропа два вида популярных удобрений — органику и минеральные составы. Минеральные составы могут быть как простыми, так и смешанными.

Органические подкормки:

Органика ценится именно за свой богатый состав. Питательные компоненты в составе органики отлично усваиваются культурными растениями. Из всего многообразия органических удобрений для укропа вы можете выбрать навоз, куриный помет, торф или компост.

Органические подкормки очень полезны, однако не забывайте главное правило: применять органику в свежем виде запрещено. В противном случае вы просто нанесете ожоги растениям. Перед применением органические вещества должны пройти процесс гниения и разложения. Для подкормок всегда используем растворы с водой.

Лучшие минеральные подкормки:

Минеральные составы делятся на простые и комплексные. На полках садовых центров доступно найти минеральные составы, состоящие из одного нужного компонента. Чаще всего это азот, калий и фосфор. Вы можете самостоятельно комбинировать между собой средства, получая нужные сочетания.

В комплексных препаратах оптимальный состав питательных веществ уже учтен производителем.

Наиболее полезными считаются гуминовые удобрения, рекомендованные для внесения весной и в осенний период.

Важные правила внесения подкормок:

Мало просто правильно подобрать составы, их еще нужно грамотно использовать.

Вот несколько простых правил:

На открытых грядках достаточно одной подкормки, внесенной корневым способом. Вносите удобрения через пару недель после того, как заметите свежие всходы.

Если предпочитаете внекорневые подкормки, повторите процедуру до трех раз за вегетационный период с интервалом в 14 дней. Наиболее важные вещества — азот и кальций.

Органические удобрения лучше всего вносить в грунт перед посевом. Особенно важно делать это в теплице.

Для обогащения грунта калием благоприятно использовать древесную золу. Такое натуральное удобрение оправдано как для тепличных условий, так и для открытого грунта.