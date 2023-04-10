РА: Карл III прибудет на коронацию в «скрипучей деревянной карете»

После коронации в Вестминстерском аббатстве 6 мая монарх и его жена Камилла сначала проедут мимо парламента в тяжелой карете, которой уже 260 лет, остановятся на Трафальгарской площади и вернутся в Букингемский дворец через торговый центр, чтобы приветствовать своих подданных.

В шествии также примут участие ряд военнослужащих различных полков вооруженных сил.

После своей коронации в 1953 году королева Елизавета II также совершила поездку по городу в карете, ей тогда было 27 лет и поездку в казенном экипаже она впоследствии охарактеризовала как «ужасную».

Историческое деревянное транспортное средство скрепляется кожаными ремнями и «скрипит, как старая галера», сообщил ответственный реставратор Мартин Оутс британскому информационному агентству.

Нынешняя королевская чета решила, вопреки традиции, завершить официальную коронационную процессию только в золотой карете.

Они поедут тем же путем в Вестминстерское аббатство, где церемония должна начаться в 11:00 по местному времени в более современном экипаже Diamond Jubilee.

Эта карета построена в честь 60-летия королевы Елизаветы в 2012 году. PA сообщает, что она оснащена отоплением, кондиционером и улучшенным гашением вибраций. У Чарльза и Камиллы в прошлом были проблемы со спиной.