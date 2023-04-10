Два человека погибли при обрушении жилого дома в Марселе

Ввиду сложной ситуации извлечение тел должно занять некоторое время, сообщают французские СМИ со ссылкой на пожарную команду.

Пожар в нескольких метрах под завалами значительно осложнил спасательные работы.

Источник отмечает, что пока не ясно, входят ли погибшие в число восьми пропавших без вести, заявленных властями.

В результате обрушения здания в ночь на воскресенье пострадали пять человек из соседних домов.

Около 30 домов были эвакуированы в качестве меры предосторожности.

Мэр Марселя Бенуа Пайан заявил в воскресенье вечером на BFMTV, что надежда спасти людей живыми все еще есть, но она крайне мала.