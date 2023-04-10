Весенняя встреча МВФ и Всемирного банка начинается в Вашингтоне

Центральными вопросами в обсуждениях, которые начнутся в этот понедельник, вероятно, будут борьба с высокими потребительскими ценами, развитие мировой экономики, планы реформ во Всемирном банке, турбулентность в банковском секторе, последствия изменения климата и риск долгового кризиса в более бедных странах.

Ожидается, что в заседании примут участие: Мелинда Френч Гейтс, сопредседатель Фонда Билла и Мелинды Гейтс, и президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич Эггер.

Во вторник МВФ представит свой новый прогноз развития мировой экономики.

Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила на прошлой неделе, что перспективы глобального роста, вероятно, будут ниже 3 процентов из-за конфликта на Украине и высокой инфляции.

В январе МВФ уже прогнозировал глобальный рост всего на 2,9 процента в 2023 году и на 3,1 процента в следующем году. Георгиева подчеркнула, что в ближайшие годы рост, вероятно, будет «исторически слабым».