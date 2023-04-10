Зеленский выразил надежду, что мир наступит через год

Зеленский выразил уверенность, что молитвы о мире будут услышаны. Каждый христианский праздник учит свою страну тому, что зло можно победить.

Многие христиане в Украине праздновали Пасху в воскресенье. Однако значительная часть населения следует старому календарю Русской православной церкви, по которому праздник отмечается в следующее воскресенье.

Зеленский раскритиковал российскую сторону за то, что в Вербное воскресенье, когда многие православные праздновали вход Иисуса в Иерусалим, были нанесены новые ракетные удары по Украине, хотя и умолчал об обстрелах городов в ДНР и ЛНР со стороны ВСУ.

Переговоров о прекращении конфликта или победе на поле боя любой из сторон пока не предвидится.