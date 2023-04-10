Японские железнодорожники строят удобные подземные переходы для черепах

Маленькие черепашки иногда застревают в механизме стрелочного перевода, который меняет направление рельсов, и, погибают.

Когда это происходит рельсы перестают переключаться, и их необходимо обслуживать, прежде чем поезда смогут безопасно пройти.

По данным издания, это произошло 13 раз в период с 2002 по 2014 год. Поэтому, чтобы спасти жизни черепах и предотвратить дальнейшие разрушения, японские железнодорожники построили для черепах собственные туннели под путями.

Эти U-образные бетонные туннели расположены под железнодорожными путями возле стрелочных переводов, что дает черепахам гораздо более легкий способ перехода.

Железнодорожники будут проверять туннели на наличие черепах во время периодических проверок путей и перемещать застрявших черепах в аквариум.

Пять бетонных туннелей были построены всего месяц назад на двух станциях в префектуре Нара и на данный момент спасли десять черепашьих жизней.