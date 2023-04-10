Аллерголог Браун сообщила, чем насморк при аллергии отличается от ОРВИ

Весна - время цветения, когда страдают аллергики. Однако все списывать на аллергию не стоит, так как ОРВИ бушуют на фоне весеннего авитаминоза, перепада температур, при которых человек не в состоянии правильно подобать одежду по погоде.

Аллерголок-иммунолог Анастасия Браун в интервью изданию "Газета.ру" рассказала, как отличить насморк при простуде или аллергической реакции на цветение.

Медик обратила внимание, что "сопли" сопровождаются заложенностью носа, сначала имеют водянистую консистенцию и сопровождаются чиханием. Отличить ринит "простудный" от аллергического непросто, так как даже при ОРВИ вырабатывает количество гистамина, которое свойственно насморку при аллергии.

Врач заметила, если несчастного при насморке сопровождает зуд, а также на дворе все в цвету, скорее всего его настигла аллергия.

Наличие вируса в организме чаще всего предполагает кроме насморка боль в горле, ломоту в суставах, головную боль, повышение температуры тела.