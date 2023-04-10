Диетолог Ковальков пояснил, почему голод может стать неуправляемым

При чрезмерном употреблении продуктов чувство насыщения может исчезнуть, считает диетолог Алексей Ковальков. Об этом сообщает Рамблер со ссылкой на радио Sputnik.

Есть несколько причин голода: физиологических, психологических, отметил врач. По его словам, физиологический голод характеризуется постепенным нарастанием, утолить его может любой вид пищи.

В таком состоянии человек готов есть и пить все подряд, - добавил он.

А психологический голод, подчеркнул диетолог, возникает внезапно. Зачастую он вызывается нехваткой эндорфинов и гормонов счастья. И утолить его, по словам эксперта, можно не любым продуктом питания, а лишь теми, что способны выработать эндорфины - сладким и жирной пищей.

Но частое употребление подобных продуктов в итоге может привести к тому, что те перестанут работать, и голод станет неутолимым. В таком случае доктор советует обратиться к диетологу и психологу.