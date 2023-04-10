Бардаш обвинил Noize MC и Oxxxymiron в лицемерии, призвав хоть раз посетить Донбасс

Музыкальный продюсер группы "Грибы" Юрий Бардаш призвал исполнителей Noize MC и Oxxxymiron посетить хоть 1 раз Донбасс, а потом уже заниматься критикой СВО направо и налево.

Поведение музыкантов Бардаш навал лицемерием. Соображения по поводу деятель шоу-бизнеса высказал в интервью корреспонденту "Известия" Дмитрию Земенкину.

Продюсер вспомнил о недавнем общении Noize MC с журналистами, когда он ужасался тому, что творится в украинской столице и Херсоне. Продюсер призвал того вначале посмотреть на то, что происходит в Донбассе, поговорить с людьми.

Юрий говорит, что раньше музыканты опасались осуждения со стороны коллег, но сейчас бояться уже некого, так как, по словам музыкального деятеля, "тусовки" больше нет.

Бардаш призвал забыть о Noize MC и Oxxxymiron, так как их роль в шоубизе теперь "нулевая".