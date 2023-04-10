Михайлов прокомментировал свою связь с магами и гадалками

Новости о своей связи с гадалками и магами певец Стас Михайлов назвал глупостями. Звезда сцены заявил, что подобное о своей персоне слышит впервые.

Артист сообщил, что он является православным верующим, а слухи о взаимодействии его с шарлатанами являются откровенной ложью.

Недостоверная информация не расстроила исполнителя по той причине, что он убежден, что, если говорят, - значит востребован. По словам Михайлова, шоу-бизнес работает так, что любая, даже очень негативная информация о знаменитости действует ему на руку.

Откровениями по поводу исполнитель поделился с журналистами после концерта "Удачные песни", прошедшего 8 апреля на Live Арене.

Михайлов рассказал, что его мама отслеживает сведения о нем в СМИ, а после делится с сыном небылицами.