Назаров отреагировал на оскорбления Кучеры в свой адрес

В одном из последних своих интервью Оскар Кучера осудил Дмитрия Назарова, выступающего против СВО.

Тянуть с ответом коллеге Назаров не стал, посвятив тому строки: "Пора бы в вашем возрасте понять: без мозга, такта, чести, чувства веры меня не надо трогать, Оскар."

До этого Кучера накинулся и на Аллу Пугачеву, заявив, что очень оскорбился на ее слова о "холопах и рабах".

Валерия Меладзе же Оскар призвал простить и понять (как у Михаила Галустяна) по той причине, что актер знаком с певцом лично и утверждает, что тот "отличный мужик".

Кучера убежден, что Меладзе никого не хотел обидеть, испугавшись того, что сказал.