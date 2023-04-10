Майкл Лернер, известный по фильму "Годзила", скончался на 82-м году жизни

Номинанта на премию "Оскар", актера Майкл Лернер не стало в возрасте 81 года, о чем сообщает TMZ. Печальной вестью поделился его племянник.

Родственник артиста написал о кончине дяди в социальных сетях, отметив, что все, кто знали покойного, понимают, каким талантливым и необычным он был. Племянник Лернера написал, что "мы потеряли легенду".

Звезда экрана известен благодаря участию в таких кинопроектах, как "Улицы Сан-Франциско", "Почтальон всегда звонит дважды", "Эльф", "Серьезный человек", " Белоснежка: Месть гномов", "Люди Икс: Дни минувшего будущего" и, конечно, "Годзила", в которой он сыграл мэра Эмбера и благодаря которой прославился.

На Оскар Лернер был коминирован за картину "Бартон Фикс" в категории "Лучшая роль второго плана".