Елена Шульман, известная как актриса дубляжа, погибла от наезда троллейбуса накануне своего дня рождения

Голосом ныне покойной Елены Шульман говорили героини Марион Котийяр, Сигурни Уивер, Линдси Лохан и Дрю Бэрримор. Сегодня, 10 апреля, ей исполнилось бы 54 года.

Погибла несчастная накануне, попав под троллейбус, о чем сообщил глава студии "Нева-фильм" Олег Березин.

По сведениям же студии озвучивания Red Head Sound, во время ЧП Шульман стояла на остановке.

Покойная за свою карьеру озвучила более 600 картин, сыграла в 56, а также была режиссером дубляжа в 50 кинопроектах.

Актриса подарила свой голос таким героям, как Мэри Джейн из "Человека паука", Кузя из мультипликационного фильма "Лунтик", Настасья из "Трех богатырей".

При жизни Елена трудилась на киностудиях "Нева-фильм" и "Ленфильм".