Грядки с подогревом: как их обустроить, чтобы получить ранний урожай

Теплую грядку можно обустроить своими руками из подручных средств, которые не стоят денег. Но есть небольшая разница между такими грядками в теплице и открытом грунте. В чем она заключается?

В теплице

Чтобы обустроить теплую грядку в теплице, нужно выкопать траншею глубиной в 50 см. Затем один за другими уложить слои: щебня (песка) и прошлогодней листвы - по 5 см. Затем идет слой перегноя либо компоста - 15 см. Следом идет полоса грунта с компостом - высотой около 20 см.

Для разогрева такую грядку нужно полить горячей водой примерно в 60-70 градусов.

В открытом огороде

Здесь траншея чуть помельче - 40 см. На дно эксперты рекомендуют уложить ветви, топинамбур, стебли кукурузы - около 15 см. Следом - старые газеты либо картон: примерно 3-5 см.

Дальше в такой "слоенке" идут сено-солома, прошлогодняя трава - порядка 10 см. Затем - слой органики: картофельных и других очистков. Потом идут компост либо перегной (20 см). И венчает "пирог" грунт высотой 20-25 см.

Готовую гряду необходимо пролить раствором аммиачной селитры (готовить из расчета 1 ст.л. на 1 л воды). Или - ЭМ-препаратом.