Сеянцы отправляются на грядку: на что обратить внимание, чтобы процесс был эффективным

Чтобы снизить стресс сеянцев при их переезде на грядку, нужно придерживаться некоторых правил. Одно из важных условий - прекращение полива растений за неделю до пересадки.

А саму грядку - за сутки хорошо пролить и внести комплексные минеральные удобрения. Если она готовится на открытом огороде, нужно грядку очистить от сорняков, внести под перекопку (из расчета на 1 кв.м) 0,5 л золы и ведро перегноя (или компоста).

Если сажать сеянцы планируется в открытом грунте, после прополки надо пролить землю кипятком (из расчета на 1 кв.м - 10 л). Накрыть грядку пленкой на сутки, потом перекопать и снова пролить кипятком.

Как вариант - пролить 2%-ным раствором формалина. В этом случае укрытие оставить на 3 суток, и повторную обработку не производить.

В день пересадки за несколько часов нужно почву прорыхлить и выровнять. Сформировать лунки, заправить удобрением. Над уличными грядками установить малые дуги, чтобы при необходимости укрывать на ночь.

За час до пересадки сеянцы надо полить теплой водой, а за 10 минут - полить водой лунки. Пересадку лучше производить по вечерам либо в пасмурную погоду.

Пересаженную рассаду полить отстоянной водой, замульчировать перегноем либо соломенной резкой.

Сеянцы капусты и огурцов заглубить на 1 см, перцы и баклажаны - сажать на глубину, на которой они росли после пикировки. Томаты с вытянутыми стеблями уложить в канавки набок - так, чтобы на наземный стебель оставалось около 5 см.