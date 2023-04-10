Daily Mail: Гитарист ABBA Лассе Велландер ушел из жизни в возрасте 70 лет из-за смертельного недуга

Лассе Велландер был гитаристом в группе "ABBA" в 70-х - 80-х годах прошлого века. Музыканта убил рак.

Родные артиста написали в Сети, что их "любимый Лассе" скончался от онкологии, которая была выявлена недавно, но распространилась по организму стремительно и привела к гибели Велландера.

Известно, что гитарист записал в составе "ABBA" 8 альбомов и гастролировал с другими участниками группы по всему миру.

В 1982 году, когда коллектив развалился, Велландер сотрудничал с другими группами, а также выпустил сольный альбом.

Его последний трек под названием "Simple Ticket" увидел свет в 2006.

Он также участвовал в записи альбома ABBA "Voyage", выпущенном в 2021 году.