Барабаш перенес 2 инсульта после того, как ему неправильно сделали массаж

Известный российскому зрителю актер Алексей Барабаш стал гостем шоу на НТВ "Звезды сошлись" с Лерой Кудрявцевой.

Артист сообщил, что перенес 2 инсульта в результате того, что ему был сделан "неудачный" массаж.

Барабаш рассказал, что это произошло, когда он готовился к съемкам. Он приводил себя в форму, занимаясь спортом, проводя много времени на свежем воздухе.

Знаменитость почувствовал, что его шея зажата, отправившись к специалисту решать проблему. Он записался на массаж.

И вроде бы все отлично, мануальный терапевт как следует размял артиста, "похрустел, где надо", но на утро у "пациента" отняло половину тела.

Звезда экрана вспоминает, что испугался не на шутку, попросив по телефону прийти к нему свою возлюбленную.

Когда девушка прибыла, у Алексея случился второй приступ, в результате которого он не мог нормально говорить.

Барабаша отправили в экстренном порядке в больницу, где было выяснено, что он перенес 2 инсульта.

Медики утверждают, что шиловидные отростки на шее повредили сонную артерию, стенка которой отошла, вызвав приступы один за другим.

Актеру повезло, ведь спустя некоторое время артерия восстановилась, а он пришел в норму.