Огурцы растут кривыми: почему и как это исправить

Нередко огурцы на грядках теряют свою форму, становятся крючковатыми. Почему так бывает? Эксперты поясняют: все дело в питании. Точнее, в его недостатке.

А чего именно не хватает кривым огурцам? Это можно определить визуально. К примеру, если у огурцов слишком тонкая верхушка, значит - растению не хватает азота. И его нужно угостить раствором птичьего помета (1:12).

Если истончилась плеть у хвостика, это значит, что культура нуждается в калии. Можно купить готовый препарат (развести по инструкции).

Случается, что истончается даже середина самого огурца. Это свидетельствует о том, что ему не хватает воды или поливали холодной.

Подобным образом культура может отреагировать также на большую разницу дневных и ночных температур. Чтобы этого избежать, нужно ранние посадки укрывать спанбондом - до первой декады июня.