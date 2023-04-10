Салат может вырасти горьким из-за трех частых ошибок

Любой сорт салата может вырасти горьким и невкусным. Это не зависит от климата и погодных условий, а только от неграмотного ухода.

Чтобы зелень выросла хоустящей, аппетитной и радовала домочадцев своим вкусом, нужно выполнить несколько условий по уходу за ней.

Салат гарантированно вырастет горьким, если ему не будет хватать влаги и в результате этого он будет медленно расти. А вкусным он получится, если его обильно поливать.

А еще салаты не нуждаются в каких бы то ни было подкормках. Ни в коем случае нельзя поливать их азотными удобрениями.

Если соблюсти все эти три условия, то салат непременно вырастет сладким и сочным.