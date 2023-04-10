Концерт Ночных снайперов с Арбениной во главе отменен теперь и в Тольятти

Рок-группа "Ночные снайперы" и его знаменитая солистка Диана Арбенина - нежеланные гости в РФ.

С заработками у музыкантов очень напряженно, так как их выступления отменяются одно за одним.

Только-только сообщалось о том, что рокерам не позволяют выступать в Перми. Мероприятие должно было проходить в российском городе 12 апреля.

В настоящее время известно, что и Тольятти не желает видеть артистов. Здесь концерт планировалось провести 17 апреля.

Если в Перми по поводу отмены культурного события были комментарии, то в последнем городе объяснять ничего не стали.

До этого сообщалось, что концерты группы не состоятся также в Чебоксарах, Ульяновске, Казани, Ростове-на-Дону, Пятигорске.

Известно, что тур "снайперов" должен был продолжаться аж до 8 июля текущего года, а заключительный концерт рокеры планировали дать в российской столице.