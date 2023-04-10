Самая эффективная мульча: каким для этого должен быть защитный слой на грядках

Мульча в последние годы становится все более популярной у дачников. И это объяснимо: такая мера позволяет защитить растения от жаркого солнца, задержать влагу и подписать культуры.

Какой должна быть мульча, чтобы получить от нее максимум эффекта? Эксперты считают, что в среднем слой должен быть около 5 см. Если в качестве материалов для нее используют сено, торф, опилки, его лучше немного увеличить.

Дело в том, что такие материалы разносятся ветром, следовательно, уровень защиты сам по себе сокращается. Если материалы для мульчи используются сыпучие, значит - грядки надо укрыть на высоту 8-10 см.

После того, как урожай будет убран, на грядках с мульчей желательно рассыпать аммиачную селитру - из расчета 1 ст.л. на 1 кв.м, а затем перекопать.

На зиму мульчу вообще лучше не оставлять. Дело в том, что весной она не даст возможности грунту прогреться быстрее.