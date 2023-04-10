Пустая слива вновь начнет плодоносить после особой подкормки

Иногда случается, что слива вдруг перестает плодоносить. Но не нужно спешить убирать пустое дерево с участка.

Слива снова начнет давать хороший урожай, если ее хорошенько удобрить. В этом случае поможет одна замечательная подкормка.

В первые месяцы весны нужно посыпать почву под сливой веществом, которое усиливает способность дерева усваивать полезные элементы. Это вещество помогает довести уровень кислотности земли до необходимой нормы.

Для этого используется строительный мел. На один квадратный метр высыпается 300 граммов мела, после чего почва в этом месте обильно проливается водой.

Делать такую подкормку нужно в период до начала активной вегетации. И тогда уже в следующем сезоне слива обязательно начнет обильно плодоносить.