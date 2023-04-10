Куриный суп считается очень ценным при лечении различных заболеваний

До сих пор точно не изучены механизмы, которые помогают куриному супу бороться с простудой. Но кое-какие факты диетологами все-таки установлены.

Доказано, что тарелка горячего куриного супа способна сильно повысить настроение. Во-первых, это очень вкусное блюдо; во-вторых, курица содержит вещество триптофан, повышающий уровень гормона серотонина, который отвечает за спокойствие.

Куриный суп считается существенным дополнением к лечению разных заболеваний. В нем очень много полезных и питательных веществ.

Курица содержит жир, белок и минералы, среди которых - цинк и селен. Также она богата цистеином - кислотой, помогающей расщеплять слизь в организме.

Кроме того, в ней содержится природный антиоксидант - пептид карнозин, обладающий противовоспалительным воздействием на организм и положительно влияющий на нервную систему.

Известно свойство куриного бульона хорошо восполнять потерянную организмом жидкость вследствие лихорадки, рвоты и диареи. Блюдо легко есть, даже если это трудно делать из-за слабости, нет особого аппетита или болит горло при глотании.

При вирусных заболеваниях куриный суп помогает согреть горло и органы глотания. Он приносит моментальное облегчение и дает силы во время болезни.