Киркоров не вылазит из судов: на этот раз цена вопроса 4 500 000 рублей

Представители "Культурной службы" подали иск в суд против Филиппа Киркорова 3 апреля.

Причина обращения в государственную инстанцию, по утверждениям истца, - долг певца по договору об оказанию услуг. "Накапало" же целых 4 556 000 российских рублей.

Разбирательство по делу назначено на 11 мая текущего года.

Представителям СМИ не удалось выяснить, каким образом исполнитель мог задолжать такие деньги, так как в судебной структуре таких сведений не дают, а до компании "Культурной службы" дозвониться не удается.

Известно лишь то, что эта фирма неоднократно занималась организацией проведения выступлений в Воронеже.

Напомним, что осенью 2022 года концерт певца в городе был отменен из-за протестов местных активистов, обвиняющих его в богохульстве и пропаганде ЛГБТ.