Козловского проверяют на экстремизм и финансирование со стороны спецслужб США

Некоторое время назад появилась информация о том, что Данила Козловский вернется в Россию.

Параллельно с этими сведениями появились и те, что касаются проверки актера по поводу дискретитации российских военных.

Также артиста намерены проверять на экстремизм и финансирование со стороны американских спецслужб, о чем сообщает RT.

Запрос по поводу Козловского в Генеральную прокуратуру России подан руководителем Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным.

Общественный деятель заявил, что Козловский может быть завербованным спецслужбами Америки.

Актер пока еще в Штатах, но в ближайшее время возвращается для того, чтобы продолжить работать в российском кино и театре.