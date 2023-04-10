Между стрессом и депрессией есть существенная разница

У стресса, депрессии и состояния тревоги много общих причин и симптомов. Чтобы восстановить нормальное качество жизни, первым делом человеку нужно понять, что именно он чувствует и переживает.

Стресс в результате жизненных проблем - это нормальная защитная реакция организма. Но если он перерастает в хроническую депрессию, то состояние человека может усугубиться при отсутствии лечения.

Когда стресс становится хроническим, это приводит к наслаиванию проблем одна на другую и возникновению депрессии. В результате ухудшаются сон и аппетит, повышается артериальное давление, усугубляются хронические и аутоиммунные заболевания.

Стресс обычно запускается из-за какого-то триггера - проблем на работе, во взаимоотношениях, в семье. Чаще всего он проявляется физически: учащенным сердцебиением, мышечным напряжением, мигренью, болями в животе, проблемами с пищеварением и сном, выпадением волос.

Но иногда он проявляется на психологическом уровне - скачущими мыслями, плохим восприятием целостной картины ситуации. Также могут сочетаться физические и психологические симптомы.

Депрессия же характеризуется ощущением полной безнадежности, потерей мотивации, радости и интереса к любимым занятиям, постоянной грустью и раздражительностью, проблемами со сном (хочется спать слишком мало или, наоборот, слишком долго), замедлением мышления и речи, внезапными физическими болями и проблемами с концентрацией внимания.

В быту человек не может справиться с привычными раньше вещами: постирать одежду, убрать в квартире, соблюдать личную гигиену. Он выпадает из социальной жизни: не отвечает на звонки и сообщения, не оплачивает вовремя счета за жилье и коммунальные услуги.

Эти симптомы могут варьироваться от легких до тяжелых. Человек в таком состоянии слишком подавлен и беспомощен, чтобы обратиться к специалисту, поэтому нужно ему помочь, и как можно скорее.

В этом случае надо показать, что человек не одинок и что можно справиться с его временной проблемой.