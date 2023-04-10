Шейк обвиняют в жестоком обращении с животными из-за ее фотосессии с доберманом

Обвинения в жестоком обращении животными посыпались в сторону Ирины Шейк после ее фотосессии для "Vogue", где она позирует с доберманом.

На снимке видно, что уши животного купированы.

Пользователи обвинили супермодель к призыву приобретать питомцев с "откорректированной внешностью".

Сотрудник компании по защите животных Peta пишет в своем сообщении, что ни в коем случае нельзя поощрять личностей, приобретающих животных, которых подвергали боли ради "забавы" будущих хозяев.

Представитель структуры заявил, что такие издевательства над питомцами не являются легальными в Великобритании.

Защитник братьев наших меньших заявил, что собака не является модной вещью, это живое существо, которое не должно страдать.

Шейк пока не успела прокомментировать нападки в свой адрес.