Шейк обвиняют в жестоком обращении с животными из-за ее фотосессии с доберманом

Обвинения в жестоком обращении животными посыпались в сторону Ирины Шейк после ее фотосессии для "Vogue", где она позирует с доберманом.
На снимке видно, что уши животного купированы.
Пользователи обвинили супермодель к призыву приобретать питомцев с "откорректированной внешностью".
Сотрудник компании по защите животных Peta пишет в своем сообщении, что ни в коем случае нельзя поощрять личностей, приобретающих животных, которых подвергали боли ради "забавы" будущих хозяев.
Представитель структуры заявил, что такие издевательства над питомцами не являются легальными в Великобритании.
Защитник братьев наших меньших заявил, что собака не является модной вещью, это живое существо, которое не должно страдать.
Шейк пока не успела прокомментировать нападки в свой адрес.