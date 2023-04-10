В Кремле заявили, что следят за обнародованием секретных документов США по Украине с интересом

«Утечки достаточно интересные, все их изучают, анализируют и широко обсуждают», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее американские СМИ сообщали о содержании опубликованных в социальных сетях документов. Там есть информация от спецслужб США об украинской войне.

На вопрос о возможной причастности российских властей к публикации представитель Кремля ответил, что не может комментировать эту информацию.

«Мы все знаем, что это опять про эту склонность во всем, всегда и везде обвинять Россию и все сваливать на Россию», — сказал Песков. Это «общая болезнь», поэтому и комментировать нечего, добавил он.

Песков прокомментировал сообщения о том, что за Зеленским также следили власти США.

«Этого нельзя исключать», — сказал он.

В прошлом уже были известны случаи, когда США шпионили за различными главами государств и правительств, особенно в европейских столицах, что затем приводило к скандалам.

Например, в 2013 году тогдашний канцлер Ангела Меркель была возмущена тем, что спецслужбы США прослушивали ее мобильный телефон.