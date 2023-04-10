Россия усиливает ПВО в приграничных с Украиной районах

Кроме того, эту часть вооруженных сил следует усилить в связи со вступлением Финляндии в НАТО, пояснил высокопоставленный командующий ВКС России.

В интервью, опубликованном в понедельник газетой «Красная звезда», генерал-лейтенант Андрей Демин сообщил, что в последнее время система ПВО столкнулась с рядом проблем из-за украинских атак.

В результате Россия добавила более 50 мобильных радиолокационных станций и системы раннего предупреждения А-50, сказал Демин.

Подразделения ПВО были размещены в регионах Украины, подконтрольных России. Россия также расширила производство системы защиты от дронов РЛК-МС.

Запланированы и осуществляются дополнительные реформы, сообщил Демин газете Минобороны России.

Финляндия на несколько дней стала 31-м членом западного оборонного альянса НАТО.

Россия имеет 1300-километровую границу со скандинавской страной. Демин сказал, что ПВО приспособится к повышенному уровню угрозы на северо-западе.