Тимати и Крид открыли кафе Gucci в российской столице

Кафе "Gucci" оформлено в цветах знаменитого дома моды.
На открытии "общепита" Егор Крид пообещал посетителям, что здесь они попробуют самые вкусные сырники, омлет и пасту.
Кафе "Gucci" оформлено в цветах знаменитого дома моды.
На открытии "общепита" Егор Крид пообещал посетителям, что здесь они попробуют самые вкусные сырники, омлет и пасту.
Исполнитель дал обещание в один из дней работы заведения потрудиться здесь в качестве официанта.
Также артист заверил гостей торжественного открытия кафе, что здесь все желающие смогут отведать множество блюд итальянской кухни (минестроне, карпаччо, десерт "Роза холостяка") с "вау-подачей".
Крид убежден, что все соцсети будут "пестрить" видео из заведения. Также певец порадовал потенциальных посетительниц "Gucci" тем, что официанты будут их обслуживать "в чем мать родила".
Кафе Крид открыл совместно с Тимати.
Представители российского филиала Gucci успели отреагировать на событие, заявив, что не имеют ничего общего с открытием заведения.