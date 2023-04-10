Тимати и Крид открыли кафе Gucci в российской столице

Исполнитель дал обещание в один из дней работы заведения потрудиться здесь в качестве официанта.

Также артист заверил гостей торжественного открытия кафе, что здесь все желающие смогут отведать множество блюд итальянской кухни (минестроне, карпаччо, десерт "Роза холостяка") с "вау-подачей".

Крид убежден, что все соцсети будут "пестрить" видео из заведения. Также певец порадовал потенциальных посетительниц "Gucci" тем, что официанты будут их обслуживать "в чем мать родила".

Кафе Крид открыл совместно с Тимати.

Представители российского филиала Gucci успели отреагировать на событие, заявив, что не имеют ничего общего с открытием заведения.