Тимати и Крид открыли кафе Gucci в российской столице

16:02 2023-04-10

Исполнители Тимати (Тимур Юнусов) и Егор Крид открыли итальянское кафе "Gucci" в центре столицы РФ. Заведение будет функционировать на Новом Арбате.

Кафе "Gucci" оформлено в цветах знаменитого дома моды.

На открытии "общепита" Егор Крид пообещал посетителям, что здесь они попробуют самые вкусные сырники, омлет и пасту.

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    Исполнитель дал обещание в один из дней работы заведения потрудиться здесь в качестве официанта.

    Также артист заверил гостей торжественного открытия кафе, что здесь все желающие смогут отведать множество блюд итальянской кухни (минестроне, карпаччо, десерт "Роза холостяка") с "вау-подачей".

    Крид убежден, что все соцсети будут "пестрить" видео из заведения. Также певец порадовал потенциальных посетительниц "Gucci" тем, что официанты будут их обслуживать "в чем мать родила".

    Кафе Крид открыл совместно с Тимати.

    Представители российского филиала Gucci успели отреагировать на событие, заявив, что не имеют ничего общего с открытием заведения.