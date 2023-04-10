Кардашьян снялась в рекламе утягивающего белья своего бренда SKIMS

Ким Кардашьян выкладывает в Сеть массу откровенных фотографий, чем возмущает интернет-пользователей, которые удивляются поведению многодетной матери. Светская львица воспитывает четверых наследников.

На этот раз Ким снялась в рекламе утягивающего белья для собственного бренда SKIMS.

На одном снимке мать семейства позирует в сдельном телесном костюме для купания, а на втором - в спортивном топе и утягивающих плавках розового цвета.

В середине марта в Сети разгорелся нешуточный скандал из-за откровенных снимков Кардашьян. Подписчики усомнились, неужели у знаменитости больше нечего надеть или у нее в гардеробе есть лишь бикини.

Часть фолловеров львицы призвало ее подумать о детях и что они скажут, сидя за школьной партой, не будут ли их донимать одноклассники из-за чересчур "активной" матери.