Садовод со стажем объяснил, что делать для повышения урожайности крыжовника

Предупреждающие меры всегда оправданы, потому что потом, когда растение уже повреждено и заражено, бороться с последствиями очень сложно.

И урожая хорошего вы в таком случае не дождетесь.

Если не делать обрезку, куст заметно снизит урожайность. В таком случае крыжовник начинает рано стареть, много болеет, становится слабым и нежизнеспособным.

Делаем санитарную обрезку весной - убираем плохие ветки (старые, поврежденные, засохшие). Если их не убрать, урожай они не дадут, а вот вредителей и болезни поднести могут.

Удобрения вносим, когда почки уже проклюнулись, набухли, но не успели открыться.

Первый раз даем минеральный комплекс - селитра плюс мочевина, или органику - травяной настой, перепревший навоз.

В первую подкормку крыжовник получает азот, надо помнить, что свежий навоз опасен, от него могут быть ожоги.

Вредителей гоняем Актарой, от болезней защищаем любыми фунгицидами, в составе которых имеется медь.