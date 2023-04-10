Садовод со стажем объяснил, что делать для повышения урожайности крыжовника

Предупреждающие меры всегда оправданы, потому что потом, когда растение уже повреждено и заражено, бороться с последствиями очень сложно.
И урожая хорошего вы в таком случае не дождетесь.
Если не делать обрезку, куст заметно снизит урожайность. В таком случае крыжовник начинает рано стареть, много болеет, становится слабым и нежизнеспособным.
Делаем санитарную обрезку весной - убираем плохие ветки (старые, поврежденные, засохшие). Если их не убрать, урожай они не дадут, а вот вредителей и болезни поднести могут.
Удобрения вносим, когда почки уже проклюнулись, набухли, но не успели открыться.
Первый раз даем минеральный комплекс - селитра плюс мочевина, или органику - травяной настой, перепревший навоз.
В первую подкормку крыжовник получает азот, надо помнить, что свежий навоз опасен, от него могут быть ожоги.
Вредителей гоняем Актарой, от болезней защищаем любыми фунгицидами, в составе которых имеется медь.