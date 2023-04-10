Дачный эксперт объяснил правила использования мочевины для подкормки растений

Мочевина или карбамид - это один из самых концентрированных препаратов, применять можно как в готовом, так и в разбавленном виде.

В мочевине 46% азота, так необходимого растениям по весне. Препарат не пахнет, прекрасно растворим в воде. Подходит для первой весенней подкормки.

Мочевина нужна для активации вегетативной части огородных культур. Дают ее обычно после зимней спячки при пробуждении растения.

Нельзя увлекаться карбамидом, когда идет закладка бутонов, чтобы не потерять урожай.

Осенью мочевина менее актуальна, в почве разлагаются микроорганизмы, что ведет к быстрому разрушению выделяемого аммония.

В осенний период можно вносить мочевину тем, у кого супесчаные или песчаные земли. При этом погода должна быть стабильно теплая и сухая.

Весной карбамид перекопайте с землей, можно поместить его в лунки или траншеи потом присыпать грунтом.

Добавляйте мочевину перед посевом за пару недель. За это время успеет пройти реакция газообразного аммиака, случиться это должно в отсутствие саженцев в земле.