Внучка Ельцина Мария закрутила роман с сыном Березовского

Внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева разместила в Сети пару совместных фотографий с Глебом Березовским, о чем сообщается в блоге Salatnik.

Молодые люди обнимаются на кадрах. Видимо, они вместе путешествуют по разным государствам, не скрывая, что "кайфуют" от такого приятного общества.

Разница в возрасте у молодых людей небольшая. Мария родилась в 2002 году, а Глеб в 1997.

Глеб Березовский - наследник Бориса Березовского и Елены Горбуновой. Он - фотограф, но ни в каких популярных медийных проектах его никто не наблюдал.

У Березовского кроме сына осталась дочь Елизавета Березовская, которой 52 года