Бородина рассказала, что об изменах Омарова ей сообщил частный детектив

Впервые Ксения Бородина призналась в интервью Надежде Стрелец, что когда была замужем за Курбаном Омаровым, ей говорили, что муж ей не верен, но жена не верила этому.

На развод ведущая подала, когда получила неопровержимые доказательства измен.

Ради того, чтобы ее не мучили сомнения, Ксения наняла детективов, которые предоставили соответствующие фото, видео, адреса и имена.

Ксения вспоминает, что когда приехала домой, была ночь. Она принялась будить Омарова, грязно ругалась. На следующий день все вещи бывшего были в мусорных мешках.

Бородина признается, что развод ей дался очень непросто. Она потеряла аппетит и на время пропала из жизни. И все же вскоре стала выходить в свет, чтобы не сдаваться в плен эмоций.

Ведущая "Дома-2" утверждает, что рада тому, что узнала об изменах Омарова, а то бы жила в полном неведении, кто рядом.