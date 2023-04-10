Далай-лама извинился за то, что попросил мальчика «пососать язык»

Далай-лама, тибетский духовный лидер, извинился в понедельник перед маленьким мальчиком за то, что несколько недель назад попросил его «пососать язык», во время слушания которого в социальных сетях появилось суматоха.

«Его Святейшество желает извиниться перед мальчиком и его семьей, а также перед его многочисленными друзьями по всему миру за любую боль, которую могли причинить его слова», — говорится в заявлении, опубликованном на его официальном аккаунте в Twitter.

«Его Святейшество часто невинно и игриво дразнит людей, которых встречает, даже на публике и перед камерами. Он сожалеет об этом инциденте», - добавил источник.

На видео инцидента, которое стало вирусным, 87-летний Далай-лама спросил мальчика: «Ты можешь пососать мой язык?», чем вызывал веселье собрания.

Видео было снято 28 февраля во время аудиенции Далай-ламы в Маклеод-Гандже, пригороде Дхарамсалы на севере Индии, где он жил в изгнании после неудавшегося тибетского восстания 1951 года против китайской власти.