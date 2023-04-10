20 кг с куста: какие секреты помогут добиться такой урожайности картофеля

Получить 2 ведра картошки с одного куста вполне реально. Но потрудиться придется. И работы лучше начать с осени. Первым делом - определиться, какая площадь будет отдана под эту культуру.

На каждый клубень нужно отвести примерно 2,5 - 3 кв. метра. В сентябре удобрить участок под клубни перегноем - из расчета 2 ведра на такую площадь. Перекопать с грунтом на глубину 30 см.

А весной в начале апреля достать отобранный для посева картофель (нужно, чтобы клубни были не менее 100 г) и заложить на яровизацию в месте, куда попадает свет.

Первую неделю обеспечить им температуру чуть выше 20 градусов. Затем на месяц - понизить до плюс 8-10 градусов. Раз в неделю картофель пеерворачивать. Нужно, чтобы в помещении была и хорошая влажность - 90-95%.

Через месяц с небольшим образуются ростки длиной около 2 см - значит, картофель готов к посадке.

В середине мая участок перекопать снова, по центру сформированной грядки выкопать траншею (на штык лопаты), припорошить ее суперфосфатом, который надо заделать в грунт.

После посадки раз в 3-4 дня рыхлить почву, особенно после дождя. Когда наземная часть вырастет до 15 см - окучить так, чтобы холмик был высотой в 5 см. После четырех окучиваний земля поднимается примерно до полуметра.

Перед каждым окучиванием кормить картофель навозной жижей (развести водой в соотношении 1:6) либо настоем птичьего помета (развсести в соотношении 1:12).

В первую половину вегетационного периода нужно на 1 ведро подкормочного раствора добавить 20 г суперфосфата. Во вторую - 30 г золы. После каждой подкормки поливать.Копать картофель в сентябре.