Стрелок из Кентукки убил шестерых и был нейтрализован полицией

Подозреваемый, обозначенный ранее как «нападавший в действии, повлекший за собой нескольких жертв», был окончательно нейтрализован», сообщает полиция в Twitter.

По меньшей мере шесть человек госпитализированы.

Мэр города Крейг Гринберг призвал жителей избегать появления в этом районе.

Свидетель рассказал местному каналу WHAS11, что видел, как мужчина с автоматом стрелял в окна банка.

Другая свидетельница, Дебби, рассказала местному каналу WDRB, что видела жертву на земле перед отелем, когда она остановилась на красный свет за рулем своей машины. Тут-то и раздались выстрелы.