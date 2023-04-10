Активисты требуют в СК отобрать у Ротару жилплощадь в Москве из-за финансирования ВСУ

Телеграм-канал "Mash" информирует, что движение "Ветераны России" требует изъятия у Софии Ротару столичной квартиры.

Причиной такого прошения общественников стало подозрение певицы в том, что она помогает деньгами армии Украины.

Обращение, где представители организации требуют конфискации четырех-комнатной московской квартиры, СК перенаправил в полицию для проверки.

Квартира исполнительницы находится на Зоологической улице Москвы. Ее площадь составляет 120 кв.м. Жилплощадь меблирована дорогостоящими экземплярами.

Вырученные от продажи деньги активисты предложили направить на помощь малоимущим и военнослужащим РФ.