Активисты требуют в СК отобрать у Ротару жилплощадь в Москве из-за финансирования ВСУ

Телеграм-канал "Mash" информирует, что движение "Ветераны России" требует изъятия у Софии Ротару столичной квартиры.
Причиной такого прошения общественников стало подозрение певицы в том, что она помогает деньгами армии Украины.
Обращение, где представители организации требуют конфискации четырех-комнатной московской квартиры, СК перенаправил в полицию для проверки.
Квартира исполнительницы находится на Зоологической улице Москвы. Ее площадь составляет 120 кв.м. Жилплощадь меблирована дорогостоящими экземплярами.
Вырученные от продажи деньги активисты предложили направить на помощь малоимущим и военнослужащим РФ.