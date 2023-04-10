Знающий огородник поведал секрет выращивания вкусных, больших, сочных кабачков

Эти подкормки, рекомендованные специалистами дачного хозяйства, помогут вырастить богатырский урожай, крупный и с отменным вкусом.
Главный упор делаем на органику, конкретнее - на куриный помет.
Готовим полезный настой, который восполнит нехватку полезных элементов и укрепит иммунитет. Кроме того подкормка значительно улучшает вкусовые качества.
Плоды не будут сухие, вялые или водянистые. Вы получите сочные, хрустящие, ароматны кабачки.
Делаем раствор на объем 12-литрового ведра. Заполняем его теплой водой, закидываем туда куриный помет - три столовые ложки.
Заменить его можно навозом, но берем уже 6 ложек.
Теперь ведро накрываем крышкой и оставляем на 72 часа. Полученным настоем можно подкармливать кабачки. На каждый кустик приходится по литру. Делаем так дважды в месяц.