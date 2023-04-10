Хилари Суэнк наконец стала матерью, у нее родилась двойня

Голливудская актриса Хилари Суэнк поделилась радостной новостью. Наконец-то она стала мамой.

Знаменитости уже 48 лет, а родилась у нее сразу двойня - мальчик и девочка.

Суэнк поделилась в соцсетях фотографией, где она стоит спиной к камере, любуется на море, а на руках у нее двое младенцев.

Под снимком звезда экрана написала, что "Это было непросто, но мальчик и девочка стоили того".

О том, что находится в положении, актриса сообщила осенью прошлого года. Папа двойняшек - предприниматель Филипп Шнайдер, который женат на Хилари с 2018 года. До этого пара встречалась 2 года.

Будучи беременной, Суэнк была очень активной и даже поднимала тяжелый вес на спортивном тренажере.