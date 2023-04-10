Комик Макс КомикадZе обратился в полицию из-за угроз украинцев убийством за его пародию на Зеленского

Макс КомикадZе рассказал, что и раньше получал угрозы в свой адрес, но по совету своего продюсера решил обратиться в полицию. Об этом сообщает Телеграм-канал "Mash".

Юморист объяснил, что преступникам известен его адрес, а в даркнете фигурирует объявление о том, что его хотят убить.

Артист указал все аккаунты, с которых ему поступали угрозы.

Известно, что многим российским знаменитостям, поддержавшим СВО приходят угрозы расправой.

Ранее сообщалось, что в Казахстан не пустили актрису Викторию Тарасову со спектаклем. Ранее местные активисты требовали от властей отмены постановок с актрисой, а если требования не будут соблюдены, то "нежеланной гостье" устроят прием, который она запомнит надолго. Руководители городов государства согласились на требования месных жителей.