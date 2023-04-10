Бегун, идентифицированный как 26-летний Андреа Папи, покинул свой дом в Кальдесе, чтобы пробежаться по лесистой горной тропе в Валь-ди-Соле в среду, 5 апреля, сообщили официальные лица агентству ANSA.
Община Кальдес находится примерно в 140 милях к северо-западу от Венеции.
Когда Папи не вернулся с прогулки, когда ожидалось, его подруга обратилась за помощью к властям, сообщает австралийский телеканал 9News.
Поисковые команды нашли Папи мертвым на Монте Пеллер, и следователи сказали, что его раны соответствуют нападению медведя, сообщает издание.
Медведи были вновь завезены в регион в конце 1990-х годов, но с годами первоначальная популяция из 50 особей увеличилась, и это привело к появлению медведей и нападениям на них, сообщает Deutsche Presse-Agentur.
Региональный президент Марио Фугатти призывает выследить и убить медведя, совершившего нападение, "чтобы гарантировать общественную безопасность", сообщает издание. Фугатти добавил, что с "избыточной" популяцией медведей необходимо бороться, чтобы предотвратить нападения в будущем.
Медведь напал и убил 26-летнего парня во время пробежки в лесу в Италии
26-летний мужчина был найден загрызен до смерти в лесу на севере Италии после того, как не вернулся домой после пробежки, сообщили официальные источники.
Бегун, идентифицированный как 26-летний Андреа Папи, покинул свой дом в Кальдесе, чтобы пробежаться по лесистой горной тропе в Валь-ди-Соле в среду, 5 апреля, сообщили официальные лица агентству ANSA.
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