Медведь напал и убил 26-летнего парня во время пробежки в лесу в Италии

Бегун, идентифицированный как 26-летний Андреа Папи, покинул свой дом в Кальдесе, чтобы пробежаться по лесистой горной тропе в Валь-ди-Соле в среду, 5 апреля, сообщили официальные лица агентству ANSA.



Община Кальдес находится примерно в 140 милях к северо-западу от Венеции.



Когда Папи не вернулся с прогулки, когда ожидалось, его подруга обратилась за помощью к властям, сообщает австралийский телеканал 9News.



Поисковые команды нашли Папи мертвым на Монте Пеллер, и следователи сказали, что его раны соответствуют нападению медведя, сообщает издание.



Медведи были вновь завезены в регион в конце 1990-х годов, но с годами первоначальная популяция из 50 особей увеличилась, и это привело к появлению медведей и нападениям на них, сообщает Deutsche Presse-Agentur.



Региональный президент Марио Фугатти призывает выследить и убить медведя, совершившего нападение, "чтобы гарантировать общественную безопасность", сообщает издание. Фугатти добавил, что с "избыточной" популяцией медведей необходимо бороться, чтобы предотвратить нападения в будущем.