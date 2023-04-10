42-летний Хорхе Иван Гастелум Авила, также известный как Чоло Иван, в понедельник, 3 апреля, впервые предстал перед окружным судом США по округу Колумбия, чтобы предстать перед судом по многочисленным обвинениям, выдвинутым в период его работы в качестве высокопоставленного члена картеля Синалоа с августа 2009 года по январь 2016 года, сообщил представитель Министерства юстиции США.
Картель Синалоа был международной организацией наркоторговцев, которую возглавляли Хоакин Гусман Лоэра, более известный как Эль Чапо, и Исмаэль Замбада Гарсия, также известный как Эль Майо.
Картель привлек международное внимание своими насильственными методами производства, импорта и распространения метрических тонн кокаина и марихуаны из Колумбии, Эквадора, Венесуэлы, Перу, Панамы, Коста-Рики и Гондураса в Мексику, а затем в США.
По словам пресс-секретаря, во время операций картеля Гастелум Авила был "ведущим сикарио, или убийцей". Он работал в тесном контакте с Эль Чапо в качестве "босса плазы" мексиканского города Гуамучиль, штат Синалоа.
Убийца наркокартеля «Эль Чапо» экстрадирован в США для участия в уголовном процессе
Высокопоставленный член и "убийца" международного картеля наркоторговцев Эль Чапо был экстрадирован из Мексики в США для предъявления обвинений в преступлениях, связанных с наркотиками и огнестрельным оружием.
42-летний Хорхе Иван Гастелум Авила, также известный как Чоло Иван, в понедельник, 3 апреля, впервые предстал перед окружным судом США по округу Колумбия, чтобы предстать перед судом по многочисленным обвинениям, выдвинутым в период его работы в качестве высокопоставленного члена картеля Синалоа с августа 2009 года по январь 2016 года, сообщил представитель Министерства юстиции США.
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