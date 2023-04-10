Убийца наркокартеля «Эль Чапо» экстрадирован в США для участия в уголовном процессе

42-летний Хорхе Иван Гастелум Авила, также известный как Чоло Иван, в понедельник, 3 апреля, впервые предстал перед окружным судом США по округу Колумбия, чтобы предстать перед судом по многочисленным обвинениям, выдвинутым в период его работы в качестве высокопоставленного члена картеля Синалоа с августа 2009 года по январь 2016 года, сообщил представитель Министерства юстиции США.



Картель Синалоа был международной организацией наркоторговцев, которую возглавляли Хоакин Гусман Лоэра, более известный как Эль Чапо, и Исмаэль Замбада Гарсия, также известный как Эль Майо.



Картель привлек международное внимание своими насильственными методами производства, импорта и распространения метрических тонн кокаина и марихуаны из Колумбии, Эквадора, Венесуэлы, Перу, Панамы, Коста-Рики и Гондураса в Мексику, а затем в США.



По словам пресс-секретаря, во время операций картеля Гастелум Авила был "ведущим сикарио, или убийцей". Он работал в тесном контакте с Эль Чапо в качестве "босса плазы" мексиканского города Гуамучиль, штат Синалоа.