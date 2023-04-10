Одна из лодок, на которой находятся 400 человек и которая находится в Ионическом море у побережья Калабрии, южная Италия, ранее была замечена в мальтийских водах.
Ранее в понедельник немецкая неправительственная организация Sea-Watch International, которая обнаружила рыболовецкое судно с помощью одного из своих самолетов, сообщила, что одно торговое судно в этом районе предоставило топливо и воду терпящему бедствие судну, но мальтийские власти приказали ему не проводить спасательные операции.
В начале воскресенья служба поддержки Alarm Phone сообщила, что судно, вышедшее из Тобрука в Ливии, дрейфует и набирает воду. Мальтийские власти не ответили на несколько просьб о комментарии.
Другая спасательная операция итальянской береговой охраны в понедельник была направлена на помощь рыболовецкому судну с 800 людьми, которое находилось в 120 милях к юго-востоку от Сиракузы на Сицилии.
Береговая охрана Италии спасла 1200 мигрантов, плавающих в море
Итальянская береговая охрана проводит операции по спасению двух лодок, на которых находятся в общей сложности 1200 человек, сообщила она в понедельник после увеличения числа мигрантов, пересекающих Средиземное море из Северной Африки.
Одна из лодок, на которой находятся 400 человек и которая находится в Ионическом море у побережья Калабрии, южная Италия, ранее была замечена в мальтийских водах.
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