Президент Байден заявил, что будет снова баллотироваться в 2024 году

"Я планирую баллотироваться... но мы пока не готовы объявить об этом", - сказал Байден в интервью программе "Today" на канале NBC перед пасхальным катанием яиц в Белом доме.



Байден заявил, что намерен стать кандидатом от демократов в 2024 году, но не сделал официального заявления. И Байден, и вице-президент Камала Харрис заявили, что будут баллотироваться вместе.



Высшие советники Белого дома должны принять окончательное решение о начале предвыборной кампании Байдена, сообщает NBC News со ссылкой на несколько неназванных источников.



"Часть решений уже принята, но он возмущен тем, что на него давят, требуя объявить о том, что он уже решил", - сказал NBC один из источников, знакомый с вопросом.