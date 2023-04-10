Индия остается главным направлением поставок российской нефти марки Urals

Привлекательные цены на Urals означают хорошую маржу для индийских нефтепереработчиков, в то время как срочные контракты между российскими и индийскими компаниями и более низкие тарифы на фрахт также помогают поддерживать поставки на высоком уровне, сказал один из источников.



В прошлом месяце российская "Роснефть" и Indian Oil Corp объявили о заключении сделки на поставку до 1,5 млн тонн российской нефти (11 млн баррелей) в месяц с 1 апреля.



Поставки нефти Urals в Китай, тем временем, в апреле существенно не увеличились. За первые десять дней месяца был зафиксирован всего один груз весом 100 000 тонн для отправки в порты страны, хотя трейдеры отмечали, что китайские нефтеперерабатывающие заводы запрашивают грузы на конец апреля - начало мая.



Около 280 000 тонн Urals будет отправлено в Китай с перевалочного комплекса Аль-Хосейма у побережья Марокко, куда нефть была поставлена в марте. "Китай покупает Urals, но не так активно, как ожидалось", - сказал торговый источник, участвующий в торговле российской нефтью.