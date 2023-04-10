5-летняя девочка застрелена на шоссе в Калифорнии, сообщает полиция

По словам полиции Санта-Круза, стрельба на шоссе Interstate 880 возле Dixon Landing Road была одной из двух, зарегистрированных в этом районе.



Трое подозреваемых были арестованы в округе Санта-Крус, сообщили официальные лица. Полиция Санта-Круз сообщила, что примерно в 21:30 они начали остановку автомобиля, обнаружив машину, которую они подозревали в причастности к перестрелке.



"Автомобиль не уступил дорогу, и началось преследование", - говорится в заявлении полиции. "Во время преследования по шоссе 17 офицеры заметили, как пассажиры автомобиля выбросили из машины огнестрельное оружие. Подозреваемый водитель остановился через некоторое время".



Позднее полиция обнаружила выброшенное из машины огнестрельное оружие.